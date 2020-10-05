Индийские внедорожники Mahindra Thar сначала отстояли свою аутентичность в суде, а теперь появились в продаже с показательно низким ценником.

В Индии стартовали продажи рамного внедорожника Mahindra Thar второго поколения, который считается клоном Jeep Wrangler, хотя американскому производителю доказать это официально не удалось. Индийская новинка оказалась значительно дешевле оригинала.

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Цены на Mahindra Thar начинаются от 980 000 рупий, в то время как оригинальный Jeep Wrangler в Индии стоит от 6 394 000 рупий. Индийская новинка выпускается лишь с трехдверным кузовом и предлагается не только с бензиновым, но и с дизельным мотором, которого нет у местного Wrangler.

Mahindra Thar имеет рамную конструкцию, двери и съемную крышу, полный привод с заниженной передачей, а также хорошую геометрическую проходимость. Внедорожник имеет независимую переднюю подвеску на двойных рычагах, стандартную блокировку заднего дифференциала. Автомобиль предлагается в двух комплектациях и 13 исполнениях, доступен с механической и автоматической коробкой передач.

Фото: Mahindra Thar / Mahindra

В комплектации AX внедорожник доступен только с 6-скоростной МКПП. Базовый Thar оснащается 2-литровым бензиновым мотором на 150 л.с. и 320 Нм. В оснащение входят 16-дюймовые штампованные колесные диски, электростеклоподъемники, две подушки безопасности, кондиционер, мягкая крыша и шестиместный салон. Именно эта версия стоит 980 000 рупий – 378 800 гривен в эквиваленте. Дизельная версия с 2,2-литровым мотором на 130 л.с. и 300 Нм оценивается в 1 085 000 рупий – 419 400 гривен.

В дорогих версиях внедорожников комплектации LX салон имеет четырехместное исполнение, крыша – жесткая, есть мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, мультируль, бортовой компьютер, датчики давления в шинах, светодиодная оптика, передние кресла с восьмидиапазонной электрорегулировкой, круиз-контроль и 18-дюймовые легкосплавные диски. Такая комплектация также предусматривает оснащение 6-ступенчатым автоматом. Стоят такие джипы от 1 249 000 до 1 365 000 рупий.