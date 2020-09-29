А ще у китайської "Чорної кулі" незвичне оформлення багажника.

Стендовий шоукар Great Wall Black Bullet демонструє радикально налаштовану для бездоріжжя версію пікапа Great Wall Pao.

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Зміни починаються із спеціального переднього бампера, який не тільки виглядає жорстким, але і сприятиме покращенню якостей напіввантажівки на бездоріжжі. Крім того, Black Bullet має новий капот з великим повітрозабірником. Black Bullet також отримав спортивні чорні колеса з грязьовими покришками, шноркель, світлодіодну панель на даху та розширені колісні арки.

Фото: Great Wall Black Bullet / Carscoops

Great Wall також значно змінив вигляд задньої частини пікапа, встановивши новий бампер, лебідку, буксирні гачки та хромовані вихлопні труби, а головне – масивну панель над відкритим кузовом, у якій ховається повнорозмірне запасне колесо і є власні фари.

Модифікації продовжуються в салоні, де на сидіннях, дверних панелях та панелі приладів є чорно-біла стьобана шкіра, з помаранчевими акцентами.

Great Wall Pao оснащується одним із двох моторів на вибір: 2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 190 к. с. або 2-літровим турбодизелем з віддачею у 163 к. с.

Хоча концепцт виглядає вражаюче, залишається незрозумілим, чи має намір Great Wall запустити “Чорну кулю” у виробництво.

Фото: базова версія Great Wall Pao / Great Wall