Популярность черно-белой гаммы неуклонно растет.

Глаз здорового человека способен различить около миллиона оттенков. Даже такие "универсальные" цвета, как черный, белый и серый имеют сотни вариаций. Современная автомобильная промышленность использует преимущественно комбинации именно этих трех цветов.

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Молочно-белый, снежно-белый, тускло-белый, седой или бледный цвет слоновой кости (айвори), жемчужно-белый... Все эти оттенки используются для лакокрасочного покрытия автомобилей. По данным компании PPG – одного из крупнейших производителей автомобильных красок, в 2018 году 39 процентов автомобилей в мире были белого цвета, а в 2019-м таких машин было лишь на 1 процент меньше.

В Европе на белый приходится примерно треть всех цветов авто, за ним следуют черный с 19% и серый с 18%, согласно сообщению подразделения покрытий BASF. В США белые автомобили составляют 23% и ровно столько же машин – черного цвета. Китай – около 60% белых автомобилей, Корея – более 30%.

Диаграмма от пользователя Reddit Feemiror демонстрирует, как менялись предпочтения автомобилистов в отношении цвета авто за последние 30 лет. Самыми популярными из красочных цветов является голубой и зеленый, а вот королевский цвет – пурпурный – не пользуется спросом у покупателей машин. Соответственно, при желании продать свой автомобиль непопулярного цвета, владельцу придется делать это дольше, а возможно, и снизить цену.