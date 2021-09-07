За минулий місяць українці зареєстрували 51,3 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Така кількість реєстрацій імпортних вживаних авто на 56% перевищила показник річної давнини, повідомляє “Укравтопром”. Отже, у серпні частка вживаних авто склала майже 86% від усіх легкових автомобілів, що вперше реєструвалися в Україні.

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Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat. Впродовж серпня 2021 року українці зареєстрували 3327 Пасатів. Другий результат у Renault Megane, за місяць на українські номери перейшли 2832 авто з пробігом цієї моделі. На третьому місці Volkswagen Golf – 2697 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у серпні стали 2435 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1657 од.

Всього з початку 2021 року українські номери отримали понад 301 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 46% більше ніж торік та у чотири з половиною рази більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період поточного року.