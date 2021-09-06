Розничная цена для моделей C-класса выросла на 63 процента, а автомобили B-сегмента за этот же период выросли на 59 процентов.

Отчет немецкого сайта Automobilwoche гласит, что средняя розничная цена компактных моделей за последние 18 лет выросла более чем вполовину. Это означает, что такие популярные модели, как Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Megane или Toyota Corolla, вместо 18,4 тысячи евро в 2002 году теперь стоят почти 30 тысяч.

Узнайте также: Dacia Sandero обошел Golf и всех остальных по популярности в Европе

Если исключить электрифицированные транспортные средства, цены на автомобили с ДВС за тот же период все еще выросли на 53 процента.

Хотя этот рост является значительным, он не учитывает инфляцию. С помощью калькулятора инфляции мы выяснили, что 18 400 евро в 2002 году равнялись примерно 24 756 евро в 2020 году. Даже с учетом инфляции, можно видеть рост цены примерно на 21 процент. Это можно объяснить рядом факторов.

Затраты на разработку современных транспортных средств больше, чем они были два десятилетия назад. Производители автомобилей упорно стараются придерживаться строгих правил выбросов, создавая более чистые двигатели и добавляя электрификацию. Если добавить программное и аппаратное обеспечение, необходимое для всех информационно-развлекательных систем и систем предотвращения аварий, включая большое количество датчиков и камер, можно понять, почему цены на новые автомобили постоянно растут. Еще одним важным фактором является то, что люди более склонны покупать более дорогие машины, чем должны были до этого.

Учитывая, что через несколько лет автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями отойдут в прошлое, рост цен на автомобили будет продолжаться. Согласно последним прогнозам, в Европе батарейные электрокары будут дешевле, чем транспортные средства с ДВС уже в 2027 году, благодаря экономии на масштабе и ожидаемой более низкой стоимости аккумуляторов.