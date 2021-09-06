Роздрібна ціна для моделей C-класу зросла на 63 відсотки, а автомобілі B-сегмента за цей же період зросли на 59 відсотків.

Звіт німецького сайту Automobilwoche свідчить, що середня роздрібна ціна компактних моделей за останні 18 років зросла більш ніж вполовину. Це означає, що такі популярні моделі, як Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Megane або Toyota Corolla, замість 18,4 тисячі євро у 2002 році тепер коштують майже 30 тисяч.

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Якщо виключити електрифіковані транспортні засоби, ціни на автомобілі з ДВЗ за той же період все ще зросли на 53 відсотки.

Хоча це зростання є значним, воно не враховує інфляцію. За допомогою калькулятора інфляції ми з'ясували, що 18 400 євро у 2002 році дорівнювали приблизно 24 756 євро у 2020 році. Навіть з урахуванням інфляції, можна бачити зростання ціни приблизно на 21 відсоток. Це можна пояснити низкою факторів.

Витрати на розробку сучасних транспортних засобів більші, ніж вони були два десятиліття тому. Виробники автомобілів наполегливо намагаються дотримуватися суворих правил викидів, створюючи чистіші двигуни та додаючи електрифікацію. Якщо додати програмне та апаратне забезпечення, необхідне для всіх інформаційно-розважальних систем та систем запобігання аваріям, включаючи велику кількість датчиків та камер, можна зрозуміти, чому ціни на нові автомобілі постійно зростають. Ще одним важливим фактором є те, що люди більш схильні купувати дорожчі машини, ніж мали до цього.

Враховуючи, що через кілька років автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами відійдуть в минуле, зростання цін на автомобілі триватиме. Згідно з останніми прогнозами, у Європі батарейні електрокари будуть дешевшими, ніж транспортні засоби з ДВЗ, вже у 2027 році, завдяки економії на масштабі та очікуваній нижчій вартості акумуляторів.