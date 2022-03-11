Максимальна черга на кордоні – 20 автобусів та 40 легкових авто.
Станом на ранок 11 березня більшість контрольно-пропускних пунктів вільні, на деяких спостерігається черга з десятків автомобілів. Перейти кордон пішоходам теж можна без особливих проблем. Мапа пропускних пунктів, де вказано черги – за посиланням.
Також цікаво як швидше дістатись з центру країни на захід: альтернативні маршрути
Станом на 9:00 11.03.2022 черги на виїзд з України перед пунктами пропуску з сусідніми державами такі:
З Польщею:
- «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів
- «Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів
- «Угринів» - 0 л/а, 0 пішоходів
- «Рава-Руська» - 0 л/а, 0 пішоходів
- «Грушів» - 0 л/а 0 пішоходів
- «Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів
- «Краківець» - 10 л/а, 0 пішоходів
- «Шегині» - 0 л/а,0 пішоходів
Зі Словаччиною:
- «Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Ужгород» - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
- «Малі Селменці» - 0 пішоходів
З Угорщиною:
- «Тиса» - 0 л/а, 20 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Дзвінкове» - 0 л/а, 20 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
- «Косино» - 8 л/а, 15 пішоходів;
- «Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів;
- «Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.
З Румунією:
- «Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.
- «Орлівка» - 0 л/а, 0 пішоходів
З Молдовою:
- «Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів
- «Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів
- «Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів
- «Сокиряни» - 5 л/а, 0 пішоходів
- «Могилів-Подільський» - 10 л/а, 0 пішоходів;
- «Бронниця» - 0 л/а,0 пішоходів;
- «Паланка» - 15 л/а, пішоходів - 0
- «Старокозаче» - 0 л/а, пішоходів - 0
- «Серпневе» - 0 л/а, пішоходів - 0
- «Малоярославець» - 0 л/а, пішоходів - 0
- «Табаки» - 0 л/а, пішоходів - 0
- «Виноградівка» - 0 л/а, пішоходів - 0
- «Нові Трояни» - 0 л/а, пішоходів - 0
- «Рені-автомобільний» - 0 л/а, пішоходів - 0;
- «Долинське» - 0 л/а, пішоходів - 0.