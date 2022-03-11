Максимальна черга на кордоні – 20 автобусів та 40 легкових авто.

Станом на ранок 11 березня більшість контрольно-пропускних пунктів вільні, на деяких спостерігається черга з десятків автомобілів. Перейти кордон пішоходам теж можна без особливих проблем. Мапа пропускних пунктів, де вказано черги – за посиланням.

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Станом на 9:00 11.03.2022 черги на виїзд з України перед пунктами пропуску з сусідніми державами такі:

З Польщею:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів

«Угринів» - 0 л/а, 0 пішоходів

«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 пішоходів

«Грушів» - 0 л/а 0 пішоходів

«Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів

«Краківець» - 10 л/а, 0 пішоходів

«Шегині» - 0 л/а,0 пішоходів

Зі Словаччиною:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів

З Угорщиною:

«Тиса» - 0 л/а, 20 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 20 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

«Косино» - 8 л/а, 15 пішоходів;

«Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

З Румунією:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

«Орлівка» - 0 л/а, 0 пішоходів

З Молдовою: