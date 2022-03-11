Максимальна черга на кордоні – 20 автобусів та 40 легкових авто.

Станом на ранок 11 березня більшість контрольно-пропускних пунктів вільні, на деяких спостерігається черга з десятків автомобілів. Перейти кордон пішоходам теж можна без особливих проблем. Мапа пропускних пунктів, де вказано черги – за посиланням.

Також цікаво як швидше дістатись з центру країни на захід: альтернативні маршрути

Станом на 9:00 11.03.2022 черги на виїзд з України перед пунктами пропуску з сусідніми державами такі:

З Польщею:

  • «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів
  • «Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів
  • «Угринів» - 0 л/а, 0 пішоходів
  • «Рава-Руська» - 0 л/а, 0 пішоходів
  • «Грушів» - 0 л/а 0 пішоходів
  • «Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів
  • «Краківець» - 10 л/а, 0 пішоходів
  • «Шегині» - 0 л/а,0 пішоходів

Зі Словаччиною:

  • «Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Ужгород» - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
  • «Малі Селменці» - 0 пішоходів

З Угорщиною:

  • «Тиса» - 0 л/а, 20 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Дзвінкове» - 0 л/а, 20 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
  • «Косино» - 8 л/а, 15 пішоходів;
  • «Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • «Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

З Румунією:

  • «Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.
  • «Орлівка» - 0 л/а, 0 пішоходів

З Молдовою:

  • «Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів
  • «Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів
  • «Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів
  • «Сокиряни» - 5 л/а, 0 пішоходів
  • «Могилів-Подільський» - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • «Бронниця» - 0 л/а,0 пішоходів;
  • «Паланка» - 15 л/а, пішоходів - 0
  • «Старокозаче» - 0 л/а, пішоходів - 0
  • «Серпневе» - 0 л/а, пішоходів - 0
  • «Малоярославець» - 0 л/а, пішоходів - 0
  • «Табаки» - 0 л/а, пішоходів - 0
  • «Виноградівка» - 0 л/а, пішоходів - 0
  • «Нові Трояни» - 0 л/а, пішоходів - 0
  • «Рені-автомобільний» - 0 л/а, пішоходів - 0;
  • «Долинське» - 0 л/а, пішоходів - 0.