Максимальная очередь на границе – 20 автобусов и 40 легковых автомобилей.

По состоянию на утро 11 марта большинство контрольно-пропускных пунктов свободны, на некоторых наблюдается очередь из десятков автомобилей. Перейти границу пешеходам тоже можно без особых проблем. Карта пропускных пунктов, где указаны очереди – по ссылке.

Также интересно как можно скорее добраться из центра страны на запад: альтернативные маршруты

По состоянию на 9:00 11.03.2022 очереди на выезд из Украины перед пунктами пропуска с соседними государствами:

С Польшей:

"Ягодин" - 0 л/а, 0 пешеходов

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пешеходов

«Угринов» - 0 л/а, 0 пешеходов

«Рава-Русская» - 0 л/а, 0 пешеходов

«Грушев» - 0 л/а 0 пешеходов

«Смольница» - 0 л/а, 0 пешеходов

«Краковец» – 10 л/а, 0 пешеходов

"Шегини" - 0 л/а,0 пешеходов

Со Словакией:

«Малый Березный» - 0 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

«Малые Селменцы» - 0 пешеходов

С Венгрией:

«Тиса» – 0 л/а, 20 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Звонковое» - 0 л/а, 20 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

«Косино» – 8 л/а, 15 пешеходов;

«Лужанка» – 10 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

С Румынией:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.

«Орловка» – 0 л/а, 0 пешеходов

С Молдовой: