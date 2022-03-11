Максимальная очередь на границе – 20 автобусов и 40 легковых автомобилей.
По состоянию на утро 11 марта большинство контрольно-пропускных пунктов свободны, на некоторых наблюдается очередь из десятков автомобилей. Перейти границу пешеходам тоже можно без особых проблем. Карта пропускных пунктов, где указаны очереди – по ссылке.
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По состоянию на 9:00 11.03.2022 очереди на выезд из Украины перед пунктами пропуска с соседними государствами:
С Польшей:
- "Ягодин" - 0 л/а, 0 пешеходов
- «Устилуг» - 0 л/а, 0 пешеходов
- «Угринов» - 0 л/а, 0 пешеходов
- «Рава-Русская» - 0 л/а, 0 пешеходов
- «Грушев» - 0 л/а 0 пешеходов
- «Смольница» - 0 л/а, 0 пешеходов
- «Краковец» – 10 л/а, 0 пешеходов
- "Шегини" - 0 л/а,0 пешеходов
Со Словакией:
- «Малый Березный» - 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Ужгород» – 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
- «Малые Селменцы» - 0 пешеходов
С Венгрией:
- «Тиса» – 0 л/а, 20 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Звонковое» - 0 л/а, 20 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
- «Косино» – 8 л/а, 15 пешеходов;
- «Лужанка» – 10 л/а, 0 пешеходов;
- «Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.
С Румынией:
- «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.
- «Орловка» – 0 л/а, 0 пешеходов
С Молдовой:
- «Мамалыга» - 0 л/а, 0 пешеходов
- «Кельменцы» - 0 л/а, 0 пешеходов
- «Росошаны» - 0 л/а, 0 пешеходов
- «Сокиряне» - 5 л/а, 0 пешеходов
- "Могилев-Подольский" - 10 л/а, 0 пешеходов;
- «Бронница» – 0 л/а,0 пешеходов;
- «Паланка» – 15 л/а, пешеходов – 0
- «Старокозачее» - 0 л/а, пешеходов - 0
- «Августовское» - 0 л/а, пешеходов – 0
- «Малоярославец» - 0 л/а, пешеходов - 0
- «Табак» - 0 л/а, пешеходов - 0
- «Виноградовка» – 0 л/а, пешеходов – 0
- «Новые Трояны» – 0 л/а, пешеходов – 0
- «Рени-автомобильный» – 0 л/а, пешеходов – 0;
- «Долинское» – 0 л/а, пешеходов – 0.