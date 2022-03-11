Максимальная очередь на границе – 20 автобусов и 40 легковых автомобилей.

По состоянию на утро 11 марта большинство контрольно-пропускных пунктов свободны, на некоторых наблюдается очередь из десятков автомобилей. Перейти границу пешеходам тоже можно без особых проблем. Карта пропускных пунктов, где указаны очереди – по ссылке.

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По состоянию на 9:00 11.03.2022 очереди на выезд из Украины перед пунктами пропуска с соседними государствами:

С Польшей:

  • "Ягодин" - 0 л/а, 0 пешеходов
  • «Устилуг» - 0 л/а, 0 пешеходов
  • «Угринов» - 0 л/а, 0 пешеходов
  • «Рава-Русская» - 0 л/а, 0 пешеходов
  • «Грушев» - 0 л/а 0 пешеходов
  • «Смольница» - 0 л/а, 0 пешеходов
  • «Краковец» – 10 л/а, 0 пешеходов
  • "Шегини" - 0 л/а,0 пешеходов

Со Словакией:

  • «Малый Березный» - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Ужгород» – 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
  • «Малые Селменцы» - 0 пешеходов

С Венгрией:

  • «Тиса» – 0 л/а, 20 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Звонковое» - 0 л/а, 20 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
  • «Косино» – 8 л/а, 15 пешеходов;
  • «Лужанка» – 10 л/а, 0 пешеходов;
  • «Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

С Румынией:

  • «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.
  • «Орловка» – 0 л/а, 0 пешеходов

С Молдовой:

  • «Мамалыга» - 0 л/а, 0 пешеходов
  • «Кельменцы» - 0 л/а, 0 пешеходов
  • «Росошаны» - 0 л/а, 0 пешеходов
  • «Сокиряне» - 5 л/а, 0 пешеходов
  • "Могилев-Подольский" - 10 л/а, 0 пешеходов;
  • «Бронница» – 0 л/а,0 пешеходов;
  • «Паланка» – 15 л/а, пешеходов – 0
  • «Старокозачее» - 0 л/а, пешеходов - 0
  • «Августовское» - 0 л/а, пешеходов – 0
  • «Малоярославец» - 0 л/а, пешеходов - 0
  • «Табак» - 0 л/а, пешеходов - 0
  • «Виноградовка» – 0 л/а, пешеходов – 0
  • «Новые Трояны» – 0 л/а, пешеходов – 0
  • «Рени-автомобильный» – 0 л/а, пешеходов – 0;
  • «Долинское» – 0 л/а, пешеходов – 0.