На мобільній міні-АЗС поліцейські вилучили пальне та обладнання на суму 200 тис. грн

На території Житомирської області припинили діяльність організованої групи, яка реалізовувала дизпальне сумнівної якості на підпільній міні-АЗС. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури.

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«За даними слідства, троє жителів міста Житомира протиправно, без передбачених законодавством дозволів, протягом 2022-2023 років реалізовували на території регіону дизельне пальне сумнівної якості», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі Житомирщини, ділки налагодили мобільний збут, обладнавши у бусах свого роду міні-АЗС: пальне розливали з єврокубів, до яких прилаштували заправні пістолети. Такий бус припарковували на майданчиках для стоянки транзитного транспорту і продавали фальсифікат за нижчими від ринкових цінами. Щоденна реалізація сягала тисячі літрів. Серед інших, постійною точкою продажу був майданчик на околиці села Житомирського району.

Згідно з повідомленням, 20 червня 2023 р. прокурори спільно з правоохоронцями провели низку обшуків у місцях проживання фігурантів, у точках реалізації та в транспортних засобах, з яких збували незаконно виготовлене дизельне пальне.

Виявлено й вилучено майже 6 тонн фальсифікованого пального ринковою вартістю понад 200 тис. грн, три автомобілі, якими його перевозили, ємності для зберігання, насоси й заправні пристрої, чорнові записи тощо.

Розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою й збуту фальсифікованого пального, реалізація якого становить загрозу для життя і здоров’я людей (ч. 3 ст.204 КК України).

Наразі готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Вирішується питання призначення відповідних експертиз фальсифікату.