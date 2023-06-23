На мобильной мини-АЗС полицейские изъяли топливо и оборудование на сумму 200 тыс. грн.

На территории Житомирской области прекратили деятельность организованной группы, которая реализовывала дизтопливое сомнительное качество на подпольной мини-АЗС. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

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«По данным следствия, трое жителей Житомира противоправно, без предусмотренных законодательством разрешений, в течение 2022-2023 годов реализовывали на территории региона дизельное топливо сомнительного качества», – говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре Житомирщины, дельцы наладили мобильный сбыт, оборудовав в бусах своего рода мини-АЗС: горючее разливали из еврокубов, к которым пристроили заправочные пистолеты. Такой бус припарковывали на площадках для стоянки транзитного транспорта и продавали фальсификат по ниже рыночным ценам. Ежедневная реализация достигала тысячи литров. Среди других, постоянной точкой продажи была площадка на окраине села Житомирского района.

Согласно сообщению, 20 июня 2023 г. прокуроры совместно с правоохранителями провели ряд обысков в местах проживания фигурантов, в точках реализации и в транспортных средствах, из которых сбывали незаконно изготовленное дизельное топливо.

Выявлено и изъято почти 6 тонн фальсифицированного горючего рыночной стоимостью более 200 тыс. грн, три автомобиля, которыми его перевозили, емкости для хранения, насосы и заправочные устройства, черновые записи и т.д.

Расследуется уголовное производство по факту незаконного приобретения с целью сбыта, хранения и транспортировки с этой целью и сбыта фальсифицированного горючего, реализация которого представляет угрозу жизни и здоровью людей (ч. 3 ст.204 УК Украины).

В настоящее время готовятся ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности. Решается вопрос назначения соответствующих экспертиз фальсификата.