Набувають чинності нові правила перереєстрації автотранспорту, стягнутого в дохід держави

14 липня 2025 року Кабмін прийняв розроблений МВС проект постанови, який дозволить врегулювати питання державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, що були стягнуті в дохід держави.

Читайте також: Перереєстрація авто буде інтегрована з виконавчою службою

Проектом постанови МВС запропонувало вести зміни до діючого Порядку державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів – автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів, самохідної техніки тощо.

Ці зміни необхідні для забезпечення виконання рішень судів про застосування санкцій відповідно до Закону України “Про санкції”, а також для усунення правових прогалин, які ускладнюють реєстрацію майна, що переходить у власність держави.

Що запроваджується через постанову:

Можливість реєструвати або перереєструвати транспортні засоби, які були стягнуті в дохід держави на підставі рішення суду про застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб.

Упорядкувати механізм реєстраційних дій щодо таких транспортних засобів, навіть якщо:

в електронних реєстрах є відомості про обмеження чи заборони на користування або розпорядження цим транспортом;

власник транспортного засобу внесений до Єдиного реєстру боржників.

Зміни дозволять реалізовувати рішення судів, запроваджені в рамках санкційної політики, та забезпечать більш ефективне управління майном, що переходить у державну власність.