Вступают в силу новые правила перерегистрации автотранспорта, взысканного в доход государства

14 июля 2025 года Кабмин принял разработанный МВД проект постановления, который позволит урегулировать вопрос государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств, которые были взысканы в доход государства.

Читайте также: Перерегистрация авто будет интегрирована с исполнительной службой

Проектом постановления МВД предложило вести изменения в действующий Порядок государственной регистрации (перерегистрации) и снятия с учета транспортных средств – автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов, самоходной техники и тому подобное.

Эти изменения необходимы для обеспечения выполнения решений судов о применении санкций в соответствии с Законом Украины “О санкциях”, а также для устранения правовых пробелов, которые затрудняют регистрацию имущества, переходящего в собственность государства.

Что вводится через постановление:

Возможность регистрировать или перерегистрировать транспортные средства, которые были взысканы в доход государства на основании решения суда о применении санкций к физическим или юридическим лицам.

Упорядочить механизм регистрационных действий в отношении таких транспортных средств, даже если:

в электронных реестрах есть сведения об ограничении или запрете на пользование или распоряжение этим транспортом;

владелец транспортного средства внесен в Единый реестр должников.

Изменения позволят реализовывать решения судов, введены в рамках санкционной политики, и обеспечат более эффективное управление имуществом, переходит в государственную собственность.