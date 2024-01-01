Перерегистрация авто будет интегрирована с исполнительной службой

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять во втором чтении законопроект №9363, касающийся цифровизации исполнительного производства, пишет autoconsulting.ua.

Читайте также: Как узнать об аресте авто через открытое исполнительное производство

Документ зарегистрировали еще в июне 2023 года по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля. Осенью 2024 года депутаты поддержали его в первом чтении. Законопроект имеет целью модернизировать механизмы принудительного исполнения решений, в частности по аресту имущества должников, через цифровизацию и расширение функционала автоматизированных систем.

Предлагается усовершенствовать взаимодействие государственных органов, банков и финансовых учреждений с системой исполнительного производства. В частности, будет обеспечена интеграция Единого реестра должников с другими базами данных, что сделает невозможным отчуждение имущества должниками без выполнения обязательств. Также введут автоматизированный арест средств.

В случае продажи недвижимости или транспортного средства нотариус будет проверять реестр должников. Если владелец является должником, сделка не будет регистрироваться.

Читайте также: 12 тысяч штрафов ТЦК передано в исполнительную службу

Новые правила предусматривают, что при перерегистрации или снятии с учета автомобиля обязательно будет проверяться наличие владельца в Едином реестре должников. В случае выявления такого факта регистрационное действие будет запрещено, а информацию передадут исполнительной службе.

В то же время предусмотрены исключения: если перерегистрация не связана с отчуждением, если авто приобретается для погашения долга или передается бесплатно после конфискации.

Законопроект также предлагает четко закрепить в законодательстве норму о запрете ведомственной регистрации транспортных средств для должников, значащихся в Едином реестре.