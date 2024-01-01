Как узнать об аресте авто из-за открытого исполнительного производства

Подавляющее большинство людей не имеет представления о том, как выглядит исполнительное производство. В материалах производства нет личных контактов - таких как номер телефона, мессенджеры или соцсети. Единственные персональные данные, которые указываются, - это зарегистрированное место жительства, а в некоторых случаях - место работы.

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Электронные документы, которые становятся основанием для открытия исполнительных производств, формируются автоматически другими государственными органами (в частности полицией) на основе данных из реестров. На этом этапе исполнительная служба (ГИС) уже обрабатывает готовые материалы. Информированием должников служба не занимается.

Как самостоятельно проверить наличие производств

Сегодня каждый гражданин имеет возможность самостоятельно проверить наличие исполнительных производств и погасить долг онлайн.

Информацию можно получить через:

Оплатить долг можно через "Дію", а также через мобильные банковские приложения.