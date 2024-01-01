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Як дізнатися про арешт авто через відкрите виконавче провадження

Обмеження реєстраційних дій з автомобілем через несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, – поширена практика. Часто власник дізнається про арешт лише коле хоче перереєструвати автівку.
Як дізнатися що авто в арешті- Auto24
Євген Гудущан
logo30 квітня, 20:20
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Переважна більшість людей не має уявлення про те, як виглядає виконавче провадження. У матеріалах провадження немає особистих контактів — таких як номер телефону, месенджери або соцмережі. Єдині персональні дані, які зазначаються, — це зареєстроване місце проживання, а в деяких випадках — місце роботи.

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Електронні документи, які стають підставою для відкриття виконавчих проваджень, формуються автоматично іншими державними органами (зокрема поліцією) на основі даних із реєстрів. На цьому етапі виконавча служба (ДВС) уже опрацьовує готові матеріали. Інформуванням боржників служба не займається.

Як самостійно перевірити наявність проваджень

Сьогодні кожен громадянин має змогу самостійно перевірити наявність виконавчих проваджень і погасити борг онлайн.

Інформацію можна отримати через:

Сплатити борг можна через "Дію", а також через мобільні банківські додатки.

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