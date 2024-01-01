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Скільки коштує перереєстрація авто

Дізнатись приблизну вартість перереєстрації авто можна на офіційному сайті головного сервісного центру МВС.
Скільки податків платити при перереєстраціі авто - Auto24

Скільки коштує перереєстрація авто

Євген Гудущан
logo11 лютого, 20:00
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Питання “Скільки коштуватиме перереєстрація авто?” – часто лунає від автовласників. Але у головному сервісному центрі МВС запевняють, що кожен автомобіль і кожен випадок – унікальні.

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Для того аби дізнатись вартість державної послуги існує “Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу”, який точно знає відповідь на це питання.

Калькулятор покаже, скільки обійдеться реєстраційна послуга для будь-якого типу транспортного засобу. А також, які саме податки, збори та в якому розмірі будуть стягуватись на користь бюджету у конкретному випадку.

Він враховує всі нюанси при реєстрації автомобіля, тож ви завчасно будете знати, скільки коштів необхідно для оплати послуги та бланкової продукції.

#Автомобілісту #Поради