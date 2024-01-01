Перереєстрація авто через Дію знову працює

Змінити юридичного власника машини знову можливо з Дією, як і раніше. Сервісний центр МВС отримає ваш запит онлайн, віртуальний техпаспорт підтягнеться в Дію, а пластиковий документ і нові номери можна буде забрати з пошти.

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Просто клікніть декілька разів у Дії і на зручний час заплануйте розрахунок за авто. Сервіс автоматично перевірить автомобіль, покупця та продавця, тож Дія не дасть продати авто, яке в розшуку, арешті або викрадено. Змінити номери можна за бажанням — отримаєте фірмові із серією DI.