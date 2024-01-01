Укр
Ру

Причини відмови у продажі авто через Дію

У додатку Дія з моменту запуску послуги вже продали понад 200 тисяч транспортних засобів. Іноді програма відмовляє в оформленні угоди.
Названо основні причини відмови у продажі авто у Дії - Auto24

Причини відмови у продажі авто у Дії

Євген Гудущан
logo27 листопада, 15:15
logo0
logo0 хв

Послуга перереєстрації транспортних засобів онлайн доступна фізичним особам один раз впродовж календарного року.

Читайте також: Скільки авто перереєстрували через Дію

Важливо, договір не укладається, якщо автомобіль знаходиться в розшуку, наявні обмеження або обтяження. Причини відмови у продажі авто надходять громадянам у Дії. Серед них найпоширеніші:

  • транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
  • одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
  • у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
  • наявні обтяження в реєстрах міністерства юстиції щодо заборони на відчуження.
#Законодавство #Новини