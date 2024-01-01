Причини відмови у продажі авто через Дію

Причини відмови у продажі авто у Дії
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Послуга перереєстрації транспортних засобів онлайн доступна фізичним особам один раз впродовж календарного року.
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Важливо, договір не укладається, якщо автомобіль знаходиться в розшуку, наявні обмеження або обтяження. Причини відмови у продажі авто надходять громадянам у Дії. Серед них найпоширеніші:
- транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
- одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
- у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
- наявні обтяження в реєстрах міністерства юстиції щодо заборони на відчуження.