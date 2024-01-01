Причини відмови у продажі авто через Дію

Послуга перереєстрації транспортних засобів онлайн доступна фізичним особам один раз впродовж календарного року.

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Важливо, договір не укладається, якщо автомобіль знаходиться в розшуку, наявні обмеження або обтяження. Причини відмови у продажі авто надходять громадянам у Дії. Серед них найпоширеніші: