Причины отказа в продаже авто в Дія

Причины отказа в продаже авто в Дии
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Важно, договор не заключается, если автомобиль находится в розыске, имеются ограничения или обременения. Причины отказа в продаже авто поступают гражданам в Дія. Среди них самые распространенные:
- транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;
- одна из сторон находится в розыске в полиции;
- свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;
- у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;
- имеются обременения в реестрах министерства юстиции о запрете на отчуждение.