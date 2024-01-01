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Причины отказа в продаже авто в Дія

В приложении Дія с момента запуска услуги уже продали более 200 тысяч транспортных средств. Иногда программа отказывает в оформлении сделки.
Названы основные причины отказа в продаже авто в Дии - Auto24

Причины отказа в продаже авто в Дии

Евгений Гудущан
logo27 ноября, 15:15
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Услуга перерегистрации транспортных средств онлайн доступна физическим лицам один раз в течение календарного года.

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Важно, договор не заключается, если автомобиль находится в розыске, имеются ограничения или обременения. Причины отказа в продаже авто поступают гражданам в Дія. Среди них самые распространенные:

  • транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;
  • одна из сторон находится в розыске в полиции;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;
  • у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;
  • имеются обременения в реестрах министерства юстиции о запрете на отчуждение.
#Законодательство #Новости