Причины отказа в продаже авто в Дія

Услуга перерегистрации транспортных средств онлайн доступна физическим лицам один раз в течение календарного года.

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Важно, договор не заключается, если автомобиль находится в розыске, имеются ограничения или обременения. Причины отказа в продаже авто поступают гражданам в Дія. Среди них самые распространенные: