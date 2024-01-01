Сколько автомобилей перерегистрировали через Дію

Удобство и скорость - главные преимущества онлайн-сервисов. Услуга по перерегистрации авто с момента запуска стала одной из самых популярных в Дії.

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При продаже онлайн, покупатели имеют возможность оставить номерные знаки или обратить новые из серии DІ. Если остался номерной знак предыдущего владельца - пользоваться автомобилем можно сразу после того, как свидетельство о регистрации появится онлайн. Получить новые номерные знаки можно в ближайшем отделении Укрпочты.

Напоминаем: сервис доступен для физических лиц и применяется только для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Причины отказа в регистрации транспортного средства переходят в приложение. После их устранения регистрация транспортного теста будет доступна онлайн или в сервисном центре МВД.