Скільки авто перереєстрували через Дію

Зручність і швидкість — головні переваги онлайн-сервісів. Послуга з перереєстрації авто з моменту запуску стала однією з найпопулярніших у Дії.

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Під час продажу авто онлайн, покупці мають можливість залишити номерні знаки або звернути нові з серії DІ. Якщо залишився номерний знак попереднього власника — користуватися автівкою можна відразу після того, як свідоцтво про реєстрацію з'явиться онлайн. Отримати нові номерні знаки можна в найближчому відділенні Укрпошти.

Нагадуємо: сервіс доступний для фізичних осіб і застосовується тільки для легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів. Причини відмови в реєстрації транспортного засобу переходять у застосунок. Після їх усунення реєстрація транспортного тесту буде доступна онлайн або в сервісному центрі МВС.