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Перерегистрация авто через Дію снова работает

Восстановление реестров после хакерской атаки заняло почти месяц. Теперь постепенно восстанавливаются утраченные ранее функции: сегодня уже доступна перерегистрация авто через Дію.
Перерегистрация авто в Дии восстановлена - Auto24

Перерегистрация авто через Дию

Евгений Гудущан
logo27 января, 14:55
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Сменить юридического владельца машины снова возможно с Дією, как и раньше. Сервисный центр МВД получит ваш запрос онлайн, виртуальный техпаспорт подтянется в Дію, а пластиковый документ и новые номера можно будет забрать с почты.

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Просто кликните несколько раз в Дії и на удобное время запланируйте расчет за авто. Сервис автоматически проверит автомобиль, покупателя и продавца, поэтому Дія не даст продать авто, которое в розыске, аресте или похищено. Изменить номера можно по желанию - получите фирменные с серией DI.

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