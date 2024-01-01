Перерегистрация авто через Дію снова работает

Сменить юридического владельца машины снова возможно с Дією, как и раньше. Сервисный центр МВД получит ваш запрос онлайн, виртуальный техпаспорт подтянется в Дію, а пластиковый документ и новые номера можно будет забрать с почты.

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Просто кликните несколько раз в Дії и на удобное время запланируйте расчет за авто. Сервис автоматически проверит автомобиль, покупателя и продавца, поэтому Дія не даст продать авто, которое в розыске, аресте или похищено. Изменить номера можно по желанию - получите фирменные с серией DI.