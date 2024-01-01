Сколько стоит перерегистрация авто

Вопрос “Сколько будет стоить перерегистрация авто?” – часто звучит от автовладельцев. Но в главном сервисном центре МВД уверяют, что каждый автомобиль и каждый случай – уникальны.

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Для того чтобы узнать стоимость государственной услуги существует “Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства”, который точно знает ответ на этот вопрос.

Калькулятор покажет, сколько обойдется регистрационная услуга для любого типа транспортного средства. А также, какие именно налоги, сборы и в каком размере будут взиматься в пользу бюджета в конкретном случае.



Он учитывает все нюансы при регистрации автомобиля, поэтому вы заранее будете знать, сколько средств необходимо для оплаты услуги и бланковой продукции.