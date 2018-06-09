Зранку в суботу старі друзі "Ретрофесту" вже почали збиратися на площі Армянський ринок Кам'янець-Подільського! Журналісти "Авто 24" теж тут.

Перетворення тихого і милого Кам'янець-Подільського в суцільне вируюче свято вже почалося. Фестиваль триватиме три дні, 8 - 10 червня, в його програмі - десятки активностей на будь-який смак, перераховувати які немає сенсу.

Головний організатор фесту - клуб "Діксі Ретро" на чолі з Оленою Дикою задумав форум як свято історії та стилю, і саме Кам'янець-Подільський - старий, харизматичний і унікальний - добре підходить на роль гостинного господаря.

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Найпомітніше

Ми не візьмемося сказати, що саме тут буде найцікавішим, але спробуємо окреслити наперед, що буде найпомітнішим, найбільш видимим. В першу чергу звичайно ж це виставка ретро-техніки і видовищне ралі на ретро-автомобілях "Від фортеці до фортеці".

Трасу прокладено мальовничими місцями Поділля, але крім чудових краєвидів, учасників буде радувати те, що пробіг в рамках фестивалю тепер є третім етапом Кубка України з ралі на історичних автомобілях.

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(Після цього до завершення сезону власники ретротехніки зможуть стартувати також в Києві на фестивалі OldCarLand, в Олександрії на однойменному ретрослете і в ралі "Золота підкова" на дорогах західних областей). Автомобілі вже почали прибувати, обіцяли приїхати раритети з різних регіонів країни і навіть з-за кордону.

Повз технику

Для людей, що хворіють не технікою, а речами більш романтичними, організатори "Ретрофеста-2018" запланували куди більше заходів. Це і конкурси мод різних історичних періодів, і майстер-класи для стилістів, і лекторій з історії одягу тощо.

Вже зараз на центральній площі міста розгорнута сцена, де пройде безліч фестивальних активностей. Будуть і корисні, і просто цікаві розваги: польоти на повітряних кулях, подорожі на броньовику і важких мотоциклах, дитячий конкурс моди, перегони на педальних машинках, фотозоні стим-панка і жива ілюстрація на тему еволюції діджеїнгу. Природно, на основі історичної матчастини - з українськими магнітофонами "Маяк" і "Романтика" ...

Загалом, в даний момент, сьогодні, все тільки починається: приїжджайте в Кам'янець-Подільський 8 - 10 червня і самі все побачите.

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