Ретро – отже ретро на всі сто! Навіть польоти на "Ретрофесті-2018" у Кам'янці-Подільському будуть у вінтажному стилі. Не якісь там літаки-вертольоти, а справжнісінькі монгольф'єри – повітряні кулі!

Програма свята "Ретрофест-2018" включає масу заходів – розписані буквально погодинно всі три дні 8 – 10 червня. Спочатку журналістам "Авто24", як фанам і експертам у транспортній тематиці, здалося, що найцікавіше в планах організаторів – ралі на ретро-автомобілях "Від фортеці до фортеці" і авторетровернисаж "Шоу унікальної ретротехніки". Але детальне вивчення фестивальної програми змусило нас засумніватися у своїх власних уподобаннях...

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Танці, стімпанк і повітряні кулі

Схоже, організатори фестивалю у Кам'янці-Подільському постаралися догодити всім гостям. Фотовернісаж, майстер-класи, конкурси костюмів, кілька виставок, ретро-естрада, парад, гонки, фотозона стімпанку, кулінарне шоу... Складно перерахувати одні тільки типи активностей, не кажучи вже про конкретику запланованих подій.

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Осібно стоять заплановані на дні "Ретрофеста" польоти на повітряних кулях – геніальна ідея організаторів, одночасно і ностальгічне шоу, і чудовий атракціон. Монгольф'єри, що неспішно пливуть над старовинним містом, над його баштами, куполами і черепичними дахами будуть, повірте, одним з найбільш пам'ятних видовищ, які вам коли-небудь доводилося бачити.

Для тих же, кому пощастить опинитися в плетеному кошику повітряної кулі над Кам'янцем-Подільським, це буде однією з найбільш пам'ятних подій в житті.

Як літати на кулі

Незважаючи на архаїчність такого транспортного засобу, як монгольф'єр, польоти на ньому, як і водиться в авіації, мають ряд певних правил. Так, за умовами атмосфери, пасажирські польоти відбуваються тільки рано вранці, на світанку або ввечері, перед заходом сонця. Старт прийнято організовувати за межами населеного пункту, та займає процес певний час – як мінімум, пальник повинен розігріти все повітря, що заповнює оболонку кулі.

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Куля злітає плавно, і так само неспішно рухається над землею. Швидкість відносно землі в середньому становить близько 15 км/год, але на борту вона практично не відчувається, оскільки повітряне судно рухається разом з оточуючими його повітряними масами. Висота польоту регулюється газовим пальником, на напрям польоту пілот впливає за допомогою спеціальних клапанів.

В зоні польотів над Кам'янцем-Подільським дозволяється підніматися на 1000 метрів вгору, але найбільш вигідна для романтичних прогулянок висота – до 300 – 400 м. Аеронавти, які будуть катати гостей "Ретрофеста-2018" над Кам'янцем-Подільським, беруть на себе не тільки урочисте посвячення своїх пасажирів в повітроплавці, але і доставку їх до місця старту і з місця посадки.

Таким чином, знайомство з планами організаторів "Ретрофеста" дає нам підставу сподіватися, що родзинкою програми стануть не тільки ретроавтомобілі, але і транспорт дещо іншого типу. Що ж, зустрінемося в Кам'янець-Подільському 8 – 10 червня і переконаємося в цьому.

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