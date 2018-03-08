Корейська компанія Кіа оприлюднила скетчі новинки, яка стане найбільшою та найдорожчою моделлю марки.

Флагман марки Кіа у Кореї називається К900, в інших країнах відома як Quoris. Втім, в Україні її не знають зовсім – вона до нас ніколи не поставлялася. Між тим, нове покоління буде красивим та дуже технологічним.

Як зізнаються дизайнери, К900 стала спільною роботою дизайн-студій в Кореї та США. Гордість корейців – нова решітка радіатора зі 176 «діамантами» - камінчиками, що символізують процес звільнення енергії.

До речі, стали відомі всі подробиці про новий Kia Ceed

Передні фари та задні ліхтарі мають форму, дуже схожу на C- та S-Клас Mercedes-Benz. Прості та лаконічні форми кузова нового Кіа також говорять про дрейф від азійських до європейських стандартів дизайну. Технічної інформації поки що обмаль: відомо лише, що К900 отримає повний привід та двигун від спортивного купе Kia Stinger (3,3 л, 370 к.с., 510 НМ).

Початок продажів нового Кіа К900 заплановано на другу половину 2018 року.

Нагадаємо, що Kia знімає рекламу своїх автомобілів в Україні.