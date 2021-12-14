Опубліковано добірку найкурйозніших автомобільних номерів, які офіційно зареєстровані в Україні.

Варто зазначити, що Україна є однією з небагатьох пострадянських країн, де офіційно дозволено іменні автомобільні номери.

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Українських автомобілістів не можна назвати боязкими, чи сором'язливими. Вони сміливо чіпляють іменні номери і виявляють у своїй креатив і фантазію. Добірку незвичайних номерів опублікував сайт ТопЖир.

Креативним автономером можна назвати табличку із написом "Номер". Автономер "МЩЩВЩ" залишається загадкою. Можливо, при його створенні автомобіліст переплутав розкладку на клавіатурі, хоча і так складно пояснити значення цього номера.

Також зустрічаються креативні варіанти на кшталт номеру "Тойота" на Volkswagen Passat або "Fuck Fuel" на Porsche Boxster. Усю колекцію дивних номерів можна переглянути у галереї нижче: