Опубликована подборка самых курьезных автомобильных номеров, которые официально зарегистрированы в Украине.

Стоит отметить, что Украина является одной из немногих постсоветских стран, где официально разрешены именные автомобильные номера.

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Украинских автомобилистов нельзя назвать робкими или застенчивыми. Они смело цепляют именные номера и проявляют в своей креатив и фантазию. Подборку необычных номеров опубликовал сайт ТопЖир.

Креативным автономером можно назвать табличку с надписью "Номер". Автономер "МЩЩВЩ" остается загадкой. Возможно, при его создании автомобилист перепутал раскладку на клавиатуре, хотя и так сложно объяснить значение этого номера.

Также встречаются креативные варианты вроде номера "Тойота" на Volkswagen Passat или "Fuck Fuel" на Porsche Boxster. Всю коллекцию удивительных номеров можно посмотреть в галерее ниже: