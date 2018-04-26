Британська компанія побудувала найшвидший седан за всю свою історію: Jaguar XE SV Project 8.

Jaguar збудує усього 300 таких XE SV Project 8. Усі збираються вручну. Вартість буде відповідною.

Британці стверджують, що XE SV Project 8 – найшвидша чотиридверна модель, що будь-коли виїжджала за ворота заводу Jaguar у Ковентрі. Максимальна швидкість моделі – 320 км/год. Підрозділ Special Vehicle Operations готовий почати збірку моделі у червні, до того часу будуть проведені останні тести та внесені фінальні корективи.

Project 8 має оригінальний двигун, “прокачаний” до 600 “сил”. Його творці стверджують, що седан здатен розвивати швидкість у 100 км/год за 3,3 секунди. Минулого року під час тестів на Нюрбургрінгу XE SV Project 8 поставив рекорд, проїхавши трасу за 7 хвилин і 21,23 секунди.

У Великобританії автомобіль коштуватиме від 150 тисяч фунтів, що дорівнює близько 210 тисяч доларів.

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