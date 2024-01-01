Укр
Ру

Найпопулярніші авто у світі: Tesla втратила позиції

Toyota Corolla знову стала найпопулярнішим автомобілем у світі потіснивши Tesla Model Y на шосте місце у рейтингу.
Toyota Corolla знову стала найпопулярнішою у світі - Auto24
Євген Гудущан
logo25 червня, 12:10
logo0
logo0 хв

У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів у 2024 році (з січня по квітень) домінують автомобілі з ДВЗ. Лідерську позицію повернула собі Toyota Corolla. Про це пише УкрАвтопром.

Читайте також: Виробництво автомобілів у світі зросло на 10%

Водночас, попит на фаворита минулого року – електромобіль Tesla Model Y впав майже на 30%.

ТОП-10 моделей нових легковиків на світовому ринку, за версією focus2move:

  1. Toyota Corolla – 367120 од. (+11,3%);
  2. Toyota RAV4 – 325704 од. (+29,4%);
  3. Ford F-Series – 259191 од. (-7,8%);
  4. Chevrolet Silverado - 244779 од. (+13,4%);
  5. Honda CR-V – 241384 од. (+29,0%);
  6. Tesla Model Y – 240874 од. (-29,6%);
  7. Hyundai Tucson - 195595 од. (-1,6%);
  8. Ram Pick-Up - 191993 од. (+12,0%);
  9. Toyota Camry - 187313 од. (-1,5%);
  10. Kia Sportage – 175769 од. (+9,6%).
#Автобізнес #Новини