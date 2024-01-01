Найпопулярніші авто у світі: Tesla втратила позиції

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25 червня, 12:10
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У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів у 2024 році (з січня по квітень) домінують автомобілі з ДВЗ. Лідерську позицію повернула собі Toyota Corolla. Про це пише УкрАвтопром.
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Водночас, попит на фаворита минулого року – електромобіль Tesla Model Y впав майже на 30%.
ТОП-10 моделей нових легковиків на світовому ринку, за версією focus2move:
- Toyota Corolla – 367120 од. (+11,3%);
- Toyota RAV4 – 325704 од. (+29,4%);
- Ford F-Series – 259191 од. (-7,8%);
- Chevrolet Silverado - 244779 од. (+13,4%);
- Honda CR-V – 241384 од. (+29,0%);
- Tesla Model Y – 240874 од. (-29,6%);
- Hyundai Tucson - 195595 од. (-1,6%);
- Ram Pick-Up - 191993 од. (+12,0%);
- Toyota Camry - 187313 од. (-1,5%);
- Kia Sportage – 175769 од. (+9,6%).