Найпопулярніші авто у світі: Tesla втратила позиції

У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів у 2024 році (з січня по квітень) домінують автомобілі з ДВЗ. Лідерську позицію повернула собі Toyota Corolla. Про це пише УкрАвтопром.

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Водночас, попит на фаворита минулого року – електромобіль Tesla Model Y впав майже на 30%.

ТОП-10 моделей нових легковиків на світовому ринку, за версією focus2move: