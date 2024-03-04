Світове автовиробництво продовжує збільшуватись швидкими темпами.

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), впродовж 2023 року глобальне виробництво автотранспорту склало 93 546 599 од. Це на 10% більше ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Audi вимушена призупинити виробництво електромобілів

Відносно доковідного 2019 р. глобальне автовиробництво збільшилось на 2%. Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 68 020 265 од. (+11% до 2022р.). Легких комерційних автомобілів виготовлено – 21 441 715 од. (+9%). Великих вантажних авто – 3 774 394 од. (+14%). Автобусів – 310 225 од. (+22%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за рік було виготовлено понад 30,1 млн од. автотранспорту, що на 12% більше, ніж за 2022р. Друге місце посідає США, з результатом – 10,6 млн. од. (+6%). Третій результат продемонструвала Японія – майже 9 млн. од. (+15%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія – 5,8 млн од. (+7%) та Півд. Корея - 4,2 млн од. (+13%).