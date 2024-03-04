Мировое автопроизводство продолжает увеличиваться быстрыми темпами.

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в течение 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 93 546 599 ед. Это на 10% больше чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

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Относительно доковидного 2019 г. глобальное автопроизводство увеличилось на 2%. Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 68 020 265 ед. (+11% к 2022г.). Легких коммерческих автомобилей изготовлено – 21 441 715 ед. (+ 9%). Больших грузовых авто – 3 774 394 ед. (+14%). Автобусов – 310 225 ед. (+22%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за год было изготовлено более 30,1 млн ед. автотранспорта, что на 12% больше, чем за 2022г. Второе место занимает США, с результатом – 10,6 млн. ед. (+ 6%). Третий результат продемонстрировала Япония – почти 9 млн. ед. (+ 15%). Также в первую пятерку попали: Индия – 5,8 млн ед. (+7%) и Юж. Корея - 4,2 млн ед. (+13%).