Названі найпопулярніші автомобілі в світі: рейтинг

За даними focus2move, рейтинг найбільш популярних легкових авто у 2024 році очолює Tesla Model Y. З початку року продажі цього електромобіля досягли позначки – 785591 од., що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2023р.

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До ТОП-10 моделей нових легковиків за період січ.-серп.2024р. увійшли: