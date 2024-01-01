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Названі найпопулярніші автомобілі в світі: рейтинг

У першій десятці лише один електромобіль, але він посів першу сходинку рейтингу.
Складено рейтинг найпопулярніших автомобілів світу - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo27 вересня, 10:39
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За даними focus2move, рейтинг найбільш популярних легкових авто у 2024 році очолює Tesla Model Y. З початку року продажі цього електромобіля досягли позначки – 785591 од., що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2023р.

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До ТОП-10 моделей нових легковиків за період січ.-серп.2024р. увійшли:

  1. Tesla Model Y - 785591 од. (+1,9%);
  2. Toyota Corolla – 741982 од. (+3,8%);
  3. Toyota RAV4 - 673050 од. (+19,5%);
  4. Ford F-Series - 572062 од. (-5,9%);
  5. Chevrolet Silverado - 486143 од. (+15,5%);
  6. Honda CR-V - 481622 (+11,3%);
  7. Hyundai Tucson - 391813 од. (-2,5%);
  8. Toyota Camry - 360398 од. (-11,2%);
  9. Toyota Hilux - 354051 (-7,8%);
  10. Kia Sportage - 351128 од. (+4,9%).
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