Названі найпопулярніші автомобілі в світі: рейтинг

ФОТО: УкрАвтопром|
Tesla Model Y
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За даними focus2move, рейтинг найбільш популярних легкових авто у 2024 році очолює Tesla Model Y. З початку року продажі цього електромобіля досягли позначки – 785591 од., що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2023р.
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До ТОП-10 моделей нових легковиків за період січ.-серп.2024р. увійшли:
- Tesla Model Y - 785591 од. (+1,9%);
- Toyota Corolla – 741982 од. (+3,8%);
- Toyota RAV4 - 673050 од. (+19,5%);
- Ford F-Series - 572062 од. (-5,9%);
- Chevrolet Silverado - 486143 од. (+15,5%);
- Honda CR-V - 481622 (+11,3%);
- Hyundai Tucson - 391813 од. (-2,5%);
- Toyota Camry - 360398 од. (-11,2%);
- Toyota Hilux - 354051 (-7,8%);
- Kia Sportage - 351128 од. (+4,9%).