Названо найпопулярніші нові автомобілі України 2025: рейтинг

З січня по червень 2025 року в Україні було реалізовано майже 33 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.

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До ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли: