Названо найпопулярніші нові автомобілі України 2025: рейтинг

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З січня по червень 2025 року в Україні було реалізовано майже 33 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.
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До ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли:
- Renault Duster - 2480 од.;
- Toyota RAV-4 - 1668 од.;
- Hyundai Tucson - 995 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 993 од.;
- BYD Song Plus - 982 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 830 од.;
- Skoda Kodiaq - 827 од.;
- Skoda Octavia - 778 од.;
- Mazda CX5 - 731 од.;
- Volkswagen Touareg - 707 од.