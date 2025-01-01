Укр
Ру

Названо найпопулярніші нові автомобілі України 2025: рейтинг

Названо ТОП-10 нових легковиків на ринку України за перше півріччя 2025 року.
Названо найпопулярніші нові автомобілі першої половини 2025: рейтинг - Auto24
Євген Гудущан
logo21 липня, 13:40
logo0
logo0 хв

З січня по червень 2025 року в Україні було реалізовано майже 33 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.

Читайте також: Хто робить найнадійніші нові автомобілі: рейтинг виробників

До ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли:

  1. Renault Duster - 2480 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 1668 од.;
  3. Hyundai Tucson - 995 од.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado - 993 од.;
  5. BYD Song Plus - 982 од.;
  6. Volkswagen ID.Unyx - 830 од.;
  7. Skoda Kodiaq - 827 од.;
  8. Skoda Octavia - 778 од.;
  9. Mazda CX5 - 731 од.;
  10. Volkswagen Touareg - 707 од.
#Головні новини #Реєстрація авто #Автобізнес #Новини