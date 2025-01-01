Хто робить найнадійніші нові автомобілі: рейтинг виробників

Рейтинг надійності від consumerreports.org хоча і зроблений для американського ринку, але може дати досить чітке уявлення про надійність автомобілів певних брендів. При цьому не слід орієнтуватись лише на показники бренду. Краще звернути увагу на конкретну модель.

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“Хоча рейтинги брендів можуть допомогти вам вибрати автосалон, вкрай важливо також звернути увагу на надійність конкретних моделей, перш ніж приймати рішення про покупку”, — каже Джейк Фішер, старший директор з тестування автомобілів у Consumer Reports. “Навіть у межах високорейтингових компаній можуть бути значні відмінності в надійності”.

Перші шість рядків рейтингу цілком очікувано займають японські бренди на чолі з Subaru. А ось позиції Audi та BMW на сьомому та восьмому місці відповідно виглядають досить дивно. Особливо якщо врахувати, що менш надійними у цьому рейтингу вважають Kia й Hyundai, які зайняли дев’яту та десяту сходинку.