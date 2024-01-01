Складено рейтинг найнадійніших автомобілів Європи

Іспанська організація захисту прав споживачів (OCU) провела масштабне дослідження, спрямоване на визначення найнадійніших брендів автомобілів, доступних на європейському ринку, про яке пише fakti.bg.

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Дослідження охопило майже 30 000 власників автомобілів з дев'яти європейських країн, які поділилися своїм досвідом експлуатації 276 моделей автомобілів.

Результати дослідження вкотре підтвердили домінування японських виробників автомобілів у рейтингу надійності. Абсолютним лідером є бренд Lexus, який отримав 98 балів зі 100 можливих. Друге та третє місця ділять Suzuki та Subaru, які зібрали по 93 бали. Toyota посідає четверте місце (91 бал), а з таким самим результатом іспанський бренд CUPRA знаходиться на п'ятому місці. Ось повний рейтинг.

ТОП-10 найнадійніших марок автомобілів Європи

Варто зазначити, що з європейських брендів у списку присутні лише Cupra та Smart, решту ж місць займають азійські виробники, переважно японські. Найменш надійним брендом автомобілів за даними дослідження є Land Rover, який отримує лише 64 бали. Також серед ненадійних чомусь фігурують Citroën, Peugeot та Opel.

Дослідження також пролило світло на основні критерії, за якими покупці обирають автомобіль. На першому місці серед пріоритетів знаходиться надійність, яку відзначають 39% респондентів. Крім того, важливими факторами також є об'єм і тип двигуна (16%), витрата палива, ціна, тип палива, дизайн та престиж бренду.

Окрім загального рейтингу брендів, OCU також визначила найнадійніші моделі автомобілів на європейському ринку. Список включає:

Fiat Panda (з 2012 року) Suzuki Ignis (з 2017 року) Lexus NX (2014-2021) Tesla Model Y (з 2021 року) BMW i3 (2014-2023) Ford Kuga (з 2019 року) Mitsubishi Outlander (2013-2022) Audi A8 (з 2018 року, бензинова версія) Volkswagen T-Cross (з 2018 року) Mazda CX-5 (з 2017 року) Suzuki S-Cross/SX4 (2013-2021) Audi Q5 (з 2016 року, дизельна версія) BMW 2 серії (2013-2021, дизельна версія)

Також цікаво, що автомобілі з гібридною технологією HEV (Hybrid Electric Vehicle), де акумулятор заряджається двигуном внутрішнього згоряння під час водіння, демонструють найменшу схильність до поломок.