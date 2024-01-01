Составлен рейтинг самых надежных автомобилей Европы

Испанская организация защиты прав потребителей (OCU) провела масштабное исследование, направленное на определение самых надежных брендов автомобилей, доступных на европейском рынке, о котором пишет fakti.bg.

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Исследование охватило почти 30 000 владельцев автомобилей из девяти европейских стран, которые поделились своим опытом эксплуатации 276 моделей автомобилей.

Результаты исследования в очередной раз подтвердили доминирование японских производителей автомобилей в рейтинге надежности. Абсолютным лидером является бренд Lexus, который получил 98 баллов из 100 возможных. Второе и третье места делят Suzuki и Subaru, которые собрали по 93 балла. Toyota занимает четвертое место (91 балл), а с таким же результатом испанский бренд CUPRA находится на пятом месте. Вот полный рейтинг.

ТОП-10 самых надежных марок автомобилей Европы

Стоит отметить, что из европейских брендов в списке присутствуют только Cupra и Smart, остальные же места занимают азиатские производители, преимущественно японские. Наименее надежным брендом автомобилей по данным исследования является Land Rover, который получает лишь 64 балла. Также среди ненадежных почему-то фигурируют Citroën, Peugeot и Opel.

Исследование также пролило свет на основные критерии, по которым покупатели выбирают автомобиль. На первом месте среди приоритетов находится надежность, которую отмечают 39% респондентов. Кроме того, важными факторами также являются объем и тип двигателя (16%), расход топлива, цена, тип топлива, дизайн и престиж бренда.

Кроме общего рейтинга брендов, OCU также определила самые надежные модели автомобилей на европейском рынке. Список включает:

Fiat Panda (с 2012 года) Suzuki Ignis (с 2017 года) Lexus NX (2014-2021) Tesla Model Y (с 2021 года) BMW i3 (2014-2023) Ford Kuga (с 2019 года) Mitsubishi Outlander (2013-2022) Audi A8 (с 2018 года, бензиновая версия) Volkswagen T-Cross (с 2018 года) Mazda CX-5 (с 2017 года) Suzuki S-Cross/SX4 (2013-2021) Audi Q5 (с 2016 года, дизельная версия) BMW 2 серии (2013-2021, дизельная версия)

Также интересно, что автомобили с гибридной технологией HEV (Hybrid Electric Vehicle), где аккумулятор заряжается двигателем внутреннего сгорания во время вождения, демонстрируют наименьшую склонность к поломкам.