В травні цього року на українському ринку нових легкових автомобілів було реалізовано 6 838 нових авто. Список найпопулярніших моделей містить декілька несподіванок.

Перше місце дісталось “дизельгейтним” Audi A3. Завдяки дуже привабливій ціновій політиці дилери змогли реалізувати 264 новеньких авто цієї моделі.

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Друге місце - Renault Duster. Завдяки нещодавньому старту продажів оновленого кроссверу було продано 250 авто.

Трете місце – Renault Logan. Цей автомобіль припав до смаку 221 українцю.

На четвертому місці Toyota RAV-4 з результатом 216 реалізованих авто.

П’яте місце у Hyundai Tucson, цю модель вибрали 212 чол.

Також в ТОП-10 травневого ринку нових легкових автомобілів увійшли такі моделі як:

Toyota Camry – 202 шт.;

Volkswagen Polo – 177 шт.;

KIA Sportage – 169 шт.;

Skoda Octavia – 162 шт.;

Nissan Qashqai – 149 шт.

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