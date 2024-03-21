Сьогодні на ринку продається величезна кількість автомобілів з пробігом. Однак, коли справа доходить до купівлі – спроба знайти доглянутий автомобіль виявляється не такою простою.

Одна з головних проблем ринку вживаних автомобілів – покупці не можуть швидко виявити поширені шахрайські схеми з вживаними авто. Деякі старі автомобілі можуть відмінно виглядати зовні, проте при детальній перевірці виявляється безліч прихованих дефектів. Що в майбутньому неминуче призведе до несподіваного та вартісного ремонту.

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Методологія дослідження

Джерело даних: дослідження найпоширеніших видів шахрайства при купівлі вживаних авто було проведено компанією carVertical. Сервіс перевірки історії автомобіля збирає певну кількість інформації про окремі автомобілі, включаючи записи з національних і приватних реєстрів, страхових компаній і баз даних викрадених автомобілів у багатьох країнах. Тому всі ці джерела були використані для даного дослідження.

Експертне дослідження є гарантією того що номери деталей та агрегатів не перебиті

Період дослідження: з квітня 2020 року по квітень 2021 року. Вибірка даних: було проаналізовано понад 1 мільйон звітів про історію автомобілів. Країни: це дослідження було проведено з використанням даних з Хорватії, Чеської Республіки, Болгарії, Угорщини, Естонії, Фінляндії, Франції, Бельгії, Білорусі, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, України, Сербії, Словаччини, Словенії та Швеції. Виходячи зі звіту, найбільш поширені такі види шахрайства при купівлі вживаного автомобіля.

Автомобіль був пошкоджений в ДТП

Оскільки трафік в містах стає все щільнішим – водії все частіше потрапляють в ДТП. Дослідження, проведене компанією carVertical, показало, що майже третина (31%) всіх автомобілів, перевірених через цю платформу, отримували пошкодження в аваріях.

Неякісно відновлений після ДТП автомобіль завдасть чимало клопоту новому власнику

При виборі автомобіля рекомендується перевірити зазори між елементами кузова та перевірити товщини лакофарбового покриття. Якщо деякі зазори сильно відрізняються, це може вказувати на пошкодження деталей або дешевий, неякісний кузовний ремонт. Недобросовісні продавці та шахраї намагаються приховати такі дефекти, тому покупцеві необхідно ретельно оглянути елементи кузова зблизька.

Скручений пробіг

У дослідженні carVertical кожен шостий автомобіль (16,7%) був зі скрученим пробігом. Шахрайство з пробігом дуже поширене серед нечистих на руку ділків, які імпортують вживані авто та намагаються продати їх із заниженими показниками одометра. Особливо часто зустрічається змотаний пробіг в дизельних автомобілях які мають більш надійні двигуни.

Скручування пробігу – поширене явище серед перекупів. Втім майже завжди ці схеми видно по зносу деталей авто

Разова корекція одометра – дешева послуга на чорному ринку, проте вона може збільшити вартість автомобіля на 25%. І навіть більше – для особливо бажаних варіантів авто.

Відмотаний пробіг виявити досить нескладно. Зношеність деяких елементів автомобіля може говорити сама за себе. Якщо сидіння, кермо або перемикач передач виглядають сильно зношеними, але пробіг – невеликий, це одна з перших ознак, що варто пошукати інший автомобіль.

Крадений автомобіль

Купівля викраденого автомобіля – це, мабуть, найгірше, що може трапитися з покупцем автомобіля. Зазвичай в такому випадку у нещасливих нових власників транспортні засоби конфіскують, а ось повернути гроші може бути складно, часто – нереально. За останні 12 місяців компанія carVertical ідентифікувала кілька сотень крадених автомобілів, заощадивши покупцям значні кошти (і час).

Крадені авто зазвичай продають “по техпаспорту” або “за дорученням”. Без офіційного переоформлення на нового власника.

Автомобіль використовувався як таксі

Деякі водії навіть не підозрюють, що їх автомобіль раніше використовувався як таксі або його здавали в оренду. Такі машини, як правило, мають великий пробіг. І – в наслідок експлуатації, переважно, в міських умовах (де частіше бувають пробки та затори) – вже досить зношені. Та й обслуговували їх зазвичай не дуже якісно, часто економлячи на запчастинах та розхідниках.

Після використання в таксі автомобілі зазвичай мають чималий пробіг та вже зношені вузли та агрегати

Минулого року при перевірках історії автомобілів за допомогою carVertical було виявлено близько двох тисяч автомобілів, які раніше експлуатувалися як таксі або здавалися в прокат. Такі авто іноді можна визначити за кольором фарби, але особливо спритні ділки можуть навіть перефарбувати автомобіль. Звіт про перевірку історії автомобіля – набагато надійніше рішення для виявлення таких автомобілів. Яких, безумовно, краще уникати при купівлі.

Ціна автомобіля занадто низька

Покупцям вживаних авто краще уникати підозріло дешевих транспортних засобів, хоча для багатьох це досить велика спокуса. Якщо ціна занадто добра, щоб бути правдивою, покупцеві варто особливо ретельно перевірити автомобіль, також порівнюючи його з аналогічними варіантами на інших авторинках.

Надто дешеві авто часто мають приховані дефекти або проблемні документи

На перший погляд, такий варіант може виглядати дуже привабливо, але на практиці може виявитися, що автомобіль пригнаний з-за кордону та у нього скручений пробіг, або має серйозні приховані дефекти. Як наслідок – покупцеві краще відразу зупинитися та пошукати інший автомобіль.

Проте низька ціна не обов’язково є ознакою шахрайства. Іноді людям потрібно терміново продати машину з тих чи інших причин. Хоча у більшості випадків низька ціна – це вагомий привід для перевірки історії автомобіля. Результати перевірки допоможуть виявити причину, чому ціна така низька.

Висновок

Придбати надійний автомобіль з пробігом – непросте завдання. Однак, використовуючи онлайн-сервіси з перевірки історії автомобіля, а краще скориставшись послугами професіонального підбору авто покупці можуть побачити реальну картину – як в минулому експлуатувався автомобіль. І уникнути поширених шахрайських схем. Звичайно, покупцеві вживаного авто не варто бути легковірним – це допоможе уникнути обману. Що в майбутньому може запобігти від значних непередбачених витрат.