Сегодня на рынке продается огромное количество автомобилей с пробегом. Однако, когда дело доходит до покупки - найти ухоженный, хорошо обслуженный автомобиль становится не так просто.

Одна из главных проблем рынка подержанных автомобилей – покупатели не могут быстро выявить распространенные мошеннические схемы с подержанными авто. Некоторые подержанные автомобили могут отлично выглядеть внешне, однако при детальной проверке обнаруживается множество скрытых дефектов. Что в будущем неизбежно приведет к неожиданному и дорогостоящему ремонту.

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Методология исследования

Источник данных: исследование самых распространенных видов мошенничества при покупке подержанных авто было проведено компанией carVertical. Сервис проверки истории автомобиля собирает определенное количество информации об отдельных автомобилях, включая записи из национальных и частных реестров, страховых компаний и баз данных угнанных автомобилей во многих странах. Поэтому все эти источники были использованы для данного исследования.

Экспертное исследование является гарантией того что номера деталей и агрегатов не перебиты

Период исследования: с апреля 2020 года по апрель 2021 года. Выборка данных: было проанализировано более 1 миллиона отчетов об истории автомобилей. Страны: это исследование было проведено с использованием данных из Хорватии, Чешской Республики, Болгарии, Венгрии, Эстонии, Финляндии, Франции, Бельгии, Беларуси, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Украины, Сербии, Словакии, Словении и Швеции. Исходя из отчета, наиболее распространены следующие виды мошенничества при покупке подержанного автомобиля.

Автомобиль был поврежден в ДТП

Поскольку трафик в городах становится все плотнее – водители все чаще попадают в ДТП. Исследование, проведенное компанией carVertical, показало, что почти треть (31%) всех автомобилей, проверенных через эту платформу, получали повреждения в авариях.

Некачественно восстановленный после ДТП автомобиль доставит немало хлопот новому владельцу

При выборе автомобиля рекомендуется проверить зазоры между элементами кузова и проверить толщины лакокрасочного покрытия. Если некоторые зазоры сильно отличаются, это может указывать на повреждение деталей или дешевый, некачественный кузовной ремонт. Недобросовестные продавцы и мошенники пытаются скрыть такие дефекты, поэтому покупателю необходимо тщательно осмотреть элементы кузова вблизи.

Скрученный пробег

В исследовании carVertical каждый шестой автомобиль (16,7%) был со скрученным пробегом. Мошенничество с пробегом очень распространено среди нечистых на руку дельцов, которые импортируют подержанные авто и пытаются продать их с заниженными показателями одометра. Особенно часто встречается смотанный пробег в дизельных автомобилях которые имеют более надежные двигатели.

Скручивание пробега – распространенное явление среди перекупов. Впрочем почти всегда эти схемы видно по износу деталей авто

Разовая коррекция одометра – дешевая услуга на черном рынке, однако она может увеличить стоимость автомобиля на 25%. И даже больше – для особо желаемых вариантов авто.

Отмотанный пробег выявить достаточно несложно. Изношенность некоторых элементов автомобиля может говорить сама за себя. Если сиденья, руль или переключатель передач выглядят сильно изношенными, но пробег – небольшой, это один из первых признаков, что стоит поискать другой автомобиль.

Краденый автомобиль

Покупка угнанного автомобиля – это, пожалуй, худшее, что может случиться с покупателем автомобиля. Обычно в таком случае у несчастливых новых владельцев транспортные средства конфискуют, а вот вернуть деньги может быть сложно, часто – нереально. За последние 12 месяцев компания carVertical идентифицировала несколько сотен краденых автомобилей, сэкономив покупателям значительные средства (и время).

Краденые авто обычно продают "по техпаспорту" или "по доверенности". Без официального переоформления на нового владельца.

Автомобиль использовался как такси

Некоторые водители даже не подозревают, что их автомобиль ранее использовался как такси или его сдавали в аренду. Такие машины, как правило, имеют большой пробег. И – в следствие эксплуатации, преимущественно, в городских условиях (где чаще бывают пробки и пробки) – уже достаточно изношены. И обслуживали их обычно не очень качественно, часто экономя на запчастях и расходниках.

После использования в такси автомобили обычно имеют немалый пробег и уже изношенные узлы и агрегаты

В прошлом году при проверках истории автомобилей с помощью carVertical было выявлено около двух тысяч автомобилей, которые ранее эксплуатировались как такси или сдавались в прокат. Такие авто иногда можно определить по цвету краски, но особо ушлые дельцы могут даже перекрасить автомобиль. Отчет о проверке истории автомобиля – гораздо более надежное решение для выявления таких автомобилей. Каких, безусловно, лучше избегать при покупке.

Цена автомобиля слишком низкая

Покупателям подержанных авто лучше избегать подозрительно дешевых транспортных средств, хотя для многих это довольно большой соблазн. Если цена слишком хорошая, чтобы быть правдивой, покупателю стоит особенно тщательно проверить автомобиль, также сравнивая его с аналогичными вариантами на других авторынках.

Слишком дешевые авто часто имеют скрытые дефекты или проблемные документы

На первый взгляд, такой вариант может выглядеть очень привлекательно, но на практике может оказаться, что автомобиль пригнан из-за границы и у него скрученный пробег, или имеет серьезные скрытые дефекты. Как следствие – покупателю лучше сразу остановиться и поискать другой автомобиль.

Однако низкая цена не обязательно является признаком мошенничества. Иногда людям нужно срочно продать машину по тем или иным причинам. Хотя в большинстве случаев низкая цена – это весомый повод для проверки истории автомобиля. Результаты проверки помогут выявить причину, почему цена такая низкая.

Вывод

Приобрести надежный автомобиль с пробегом – непростая задача. Однако, используя онлайн-сервисы по проверке истории автомобиля, а лучше воспользовавшись услугами профессионального подбора авто покупатели могут увидеть реальную картину – как в прошлом эксплуатировался автомобиль. И избежать распространенных мошеннических схем. Конечно, покупателю подержанного авто не стоит быть легковерным – это поможет избежать обмана. Что в будущем может предотвратить от значительных непредвиденных расходов.