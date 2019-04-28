Шанхайський автосалон традиційно багатий на прем'єри. Біда тільки в тому, що більшість з них локальні – призначені виключно для китайського ринку. Актуальних для України новинок не так багато, як хотілося б, але вони все ж є.

У 2019 році Шанхайський автосалон пройшов в дуже спокійній атмосфері. Вперше за останні десятиліття китайський авторинок показав спад продажів (-3%). Світові автовиробники моментально відреагували на цю тенденцію – глобальних новинок було менше, ніж зазвичай.

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Китайский автопром

Китайські автовиробники ґрунтовно закріпилися на новому етапі свого розвитку. Вони більше не копіюють автомобілі знаменитих брендів. Замість цього "купують мізки", переманюючи до себе кращих дизайнерів світу. Наприклад, Great Wall користується послугами Філа Сіммонса (Phil Simmons), який раніше обіймав посаду директора по дизайну екстер'єру в Land Rover. У його портфоліо фігурують Range Rover і Range Rover Sport 2018 року, Range Rover Velar 2017 року, Range Rover Evoque, Discovery і Discovery Sport 2016 року.

Філ Сіммонс (Phil Simmons) – головний дизайнер Great Wall Motor

Друга важлива тенденція, яка також посилилася – це випуск суб-брендів. Той же Great Wall випускає під однойменним лейблом тільки пікапи. Кросовери продаються під брендом Haval, преміальні кросовери – під ім'ям Wey, а електромобілі звуться Ora. Аналогічна ситуація спостерігається і у інших китайських автовиробників.

Концепти, поки далекі від реальності, але відображають вектор розвитку, говорять про майбутню електромобільність і автоматизацію процесу водіння. Great Wall показав дві розробки.

Електричний концептуальний крососсовер Wey X

Wey X – електромобіль, оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 320 к.с. Вони дозволяють розганятися до 100 км/год за 4,3 секунди і розвинути максимальну швидкість понад 200 км/ч. Заявлений запас ходу складає 710 км. Також творці говорять про досить просунуту систему автопілотування. Про плани серійного виробництва поки що не йдеться.

Концептуальний кросовер Haval Vision 2025

Другий концепт – Haval Vision 2025 – обіцяє техногенний прорив. Він покликаний продемонструвати технології доповненої реальності, розпізнавання осіб, потокове мультимедіа, повний автопілот і багато інших IT рішень майбутнього. Це з заявленого. Але насправді творіння Філа Сіммонса більше відображає дизайн майбутніх моделей. І він дійсно гарний.

Некитайский автопром

З глобальних новинок найцікавішою, на наш погляд, є Mercedes-Benz GLB. Поки йому присвоєно статус концепткара, але очевидно, що в недалекому майбутньому ми побачимо серійну версію компактного позашляховика.

Mercedes-Benz GLB

Найбільш неоднозначна прем'єра Шанхайського автосалону в 2019 році – Lexus LM. Думки з приводу його зовнішності розділилися на діаметрально протилежні, але байдужим цей автомобіль не залишив нікого.

Lexus LM

Дуже цікавим при найближчому розгляді виявився серійний Renault K-ZE – компактний електрокросовер з запасом ходу в 250 км. Ходили чутки, що його ціна будеблизько $8500. Ймовірно, це не зовсім правда. Принаймні, не для нас. Справа в тому, що в Китаї багато програм стимулювання попиту на електромобілі і, можливо, саме цей фактор робить Renault K-ZE настільки доступним.

Renault K-ZE

Компактний кросовер Hyundai ix25 другого покоління вийшов вельми симпатичним і теж дуже цікавив публіку. Не менш цікавим виявився дизайн інтер'єру – великий дисплей по центру торпедо. Нагадує старші моделі Tesla. У Китаї на Hyundai ix25 другого покоління цілком приваблива ціна – трохи більше $16000. Про плани поставок на наш ринок поки нічого не відомо, але переговори напевно будуть вестися – цей клас автомобілів досить затребуваний.

Hyundai ix25

Шанхайський автосалон залишає після себе незабутнє враження. Особливо запам'ятовуються екзотичні новинки, химерні концепт-кари і, безумовно, гарні стендистки. Але про це ми напишемо трохи пізніше. Слідкуйте за публікаціями!