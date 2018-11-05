За умови досягнення згоди у профільному комітеті, можна буде в другому читанні проголосувати за законопроект про так звані "євробляхи".

Про це в ефірі "Прямого" заявив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Вадим Денисенко. "Якщо на комітеті дійдуть згоди, то цілком реально, що можна буде в другому читанні проголосувати за законопроект про так звані "євробляхи" і, нарешті, розв’язати це питання. В даному випадку, наскільки я розумію, дуже великі дискусії безпосередньо на самому комітеті, тому я зараз не брався б прогнозувати. Хоча, я дуже сподіваюсь, що це питання буде вирішено", - сказав Денисенко.

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За його словами, відбулась неймовірна кількість раундів переговорів. "Тут треба знову ж таки розуміти, чи можливо досягти абсолютного компромісу. Ні, безумовно неможливо, тому що кожен раз з’являються нові вимоги. Але це питання треба вирішити раз і назавжди, і зупинити нарешті цю "вакханалію", яка відбувається на дорогах в першу чергу через "євробляхи"", - завершив Денисенко.