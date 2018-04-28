Ретрофестиваль OldCarLand щоразу знаходить, чим здивувати глядача. Цього разу неозброєним оком помітно, як збільшилася кількість автомобілів деяких марок.

На ретрофестивалі OldCarLand і в минулі роки обов'язково виставляли кілька американських автомобілів, але цього разу в наявності більше звичайної американської класики - повнорозмірних седанів і купе 1960-1970 рр. І це не враховуючи "обов'язкових" для фестивалю фастбеків та інших заокеанських масклкарів.

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“Американці”

Цікаво, що відразу кілька справжніх "американців" - масивних, потужних і чудернацьких - приїхали до Києва з Естонії, де багато хто шанує подібну техніку. На майданчиках фестивалю - Cadillac Series 62, Ford Skyliner, Pontiac Chiftaine. А також - Lincoln MarkVIII, Buick Wildcat та інші.

При цьому у прибалтійських шанувальників ретро прийнято пересуватися на раритеті своїм ходом, а не на автовозах. Що вони і роблять, прикрасивши свої автомобілі національною символікою.

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Так, навіть дуже втомлений на вигляд Pontiac Chiftaine 1956 р.в. приїхав за 1600 кілометрів сам. "Автомобіль для того і створений, щоб на ньому їздити", - абсолютно справедливо заявив його власник нашому кореспонденту.

“Москвичі”

Кроме того, в этот раз на территории фестиваля замечено как никогда много классических заднеприводных “Ижей” и АЗЛК всех поколений и модификаций: от 400-го до 2141 SL.

Пресытившись повсеместно любимыми “двадцать первыми” “Волгами”, собиратели средней руки начали охоту за обычными и необычными “Москвичами”. Конечно, самыми желанными среди них остается так называемый “экспортный четырехфарный” – на самом деле лишь одна из предназначенных для западных стран версий 408-го и 412- го.

А тим часом десь в забутих гаражах напевно ще порошаться АЗЛК Scaldia європейської збірки або рідкісна повнопривідна модель 410 - і чекають свого часу.

Тим часом, якщо комусь не вистачає грошей на той чи інший цікавий ректро-кар, він робить його сам - тюнінгує загальновідомі масові моделі. Які теж представлені на виставці OldCarlLand-2018.



Нагадаємо, весняний фестиваль ретротехніки OldCarLand-2018 проходить з 27 по 1 травня в Києві в Державному музеї авіації, що недалеко від аеропорту “Жуляни”.

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