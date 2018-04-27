Перший фоторепортаж з фестивалю ретро-техніки OldCarLand 2018, який розпочав роботу у п’ятницю 27 квітня.

З 27 квітня по 1 травня в Києві в Музеї Авіації поблизу аеропорту “Жуляни” проходить фестиваль ретро-техніки OldCarLand 2018. На ньому представлено близько тисячі зразків техніки – легкові автомобілі колишнього СРСР, США і Європи, саморобні авто, автобуси, вантажівки, мотоцикли, дорожня техніка тощо. Всі вони стоять на території музею авіації, деколи прямо під крилами сотні літаків. Автомобілі приїхали з різних куточків України та з-за кордону.

Вперше на фестивалі покажуть американський Buick Super 8 1947-го, Cadillac De Ville 1959-го, Ford Fairlane Skyliner Retractable 1959-го.

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У програмі фестивалю - ралі на старовинних машинах, конкурс краси в ретрокупальниках, показові заїзди та шоу.

Вперше у рамках OldCarLand пройде конкурс "Елеганція" - власники ретромашин одягатимуться у вбрання епохи випуску їхніх авто.

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Вартість квитка на фестиваль – 125 грн, вхід для дітей до 12 років безкоштовний.

Нагадаємо, що вважається ретроавтомобілем: рамки ностальгії.