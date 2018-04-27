Вантажівка приїхала з Естонії та представлена на ретро-фестивалі, який пройде найближчими вихідними в столиці України.
В Києві розпочав роботу фестиваль OldCarLand, на який з’їхались учасники не лише з України, але й з країн-сусідів. Одним з найцікавіших експонатів ретро-зльоту стала вантажівка ГАЗ-51 з Естонії, підготовлена для участі в ралі.
Автомобіль 1971 року виготовлення істотно переробили. Зокрема, задля зниження маси капот та крила в нього змінили з металевих на карбонові (спеціальний легкий пластик).
Під капотом – V-подібний восьмиціліндровий двигун, який здатен розігнати машину до неймовірних 205 км/год.
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В кабіні замінене кермо, встановлене обладання для перегонів.
Про цей шоу-стопер фестивалю повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук автожурналіст Олег Василевський.
Нагадаємо, що українська "фура" перевозила 202 тони вантажу.