Європейська організація Euro NCAP провела краш-тести двох новинок від японської компанії.

Обидва автомобілі Toyota, які були представлені нещодавно - Toyota Corolla та RAV4 2019 року - отримали максимальну оцінку рейтингу безпеки автомобіля в 5 зірок у найостанніших випробовуваннях EuroNCAP.

Corolla та RAV4 продемонстрували відмінні результати у всіх 4 категоріях Euro NCAP: безпека дорослих пасажирів, безпека дітей-пасажирів, безпека пішоходів та робота електронних систем безпеки.

Такі результати краш-тесту Toyota Corolla та RAV4 демонструють міцність кузова на основі модернізованої глобальної платформи Toyota, в якій використовується високоміцна сталь для поглинання удару.

Дивіться відео краш-тестів:

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Автомобілі оснащуються новітньою системою активної безпеки Toyota Safety Sense2. Друге покоління системи Toyota Safety Sense включає в себе cистему попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування (PCS) з можливістю розпізнавання пішоходів та велосипедистів, круїз-контроль із функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду (ACC), систему сповіщення про з’їзд автомобіля зі смуги руху (LDA), систему автоматичного керування дальнім світлом (AHB) і систему розпізнавання та інформування про дорожні знаки (RSA).

Система попередження про загрозу фронтального зіткнення набрала максимальну кількість балів у випробуваннях на низьких, міських швидкостях. Система допомогла уникнути зіткнення на всіх тестових швидкостях. Також Toyota Safety Sense вдало проявила себе у випробовуваннях на високій швидкості. При наближенні до автомобіля зіткнення було уникнено в більшості випадків та пом'якшено в решті.

Функція розпізнавання пішоходів і велосипедистів у системі також набрала високу кількість балів та допомогла водію уникнути зіткнення з пішоходами та велосипедистами як у денний, так і в нічний час.

В Україні пакетом систем безпеки Toyota Safety Sense оснащено такі моделі офіційного модельного ряду Toyota: Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200.

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