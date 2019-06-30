Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты двух новинок от японской компании.

Оба автомобиля Toyota, которые были представлены недавно – Toyota Corolla и RAV4 2019 – получили максимальную оценку рейтинга безопасности автомобиля в 5 звезд в последних испытаниях EuroNCAP.

Corolla и RAV4 показали отличные результаты во всех 4 категориях Euro NCAP: безопасность взрослых пассажиров, безопасность детей-пассажиров, безопасность пешеходов и работа электронных систем безопасности.

Такие результаты краш-теста Toyota Corolla и RAV4 демонстрируют прочность кузова на основе модернизированной глобальной платформы Toyota, в которой используется высокопрочная сталь для поглощения удара.

Смотрите видео краш-тестов:

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Автомобили оснащаются новейшей системой активной безопасности Toyota Safety Sense2. Второе поколение системы Toyota Safety Sense включает в себя cистему предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) с возможностью распознавания пешеходов и велосипедистов, круиз-контроль с функцией безопасной дистанции до едущего впереди (ACC), систему оповещения о съезде автомобиля с полосы движения (LDA), систему автоматического управления дальним светом (AHB) и систему распознавания и информирования о дорожных знаках (RSA).

Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения набрала максимальное количество баллов в испытаниях на низких, городских скоростях. Система помогла избежать столкновения на всех тестовых скоростях. Также Toyota Safety Sense удачно проявила себя в испытаниях на высокой скорости. При приближении к автомобилю столкновения избежали в большинстве случаев и смягчили в остальных.

Функция распознавания пешеходов и велосипедистов в системе также набрала высокие баллы и помогла водителю избежать столкновения с пешеходами и велосипедистами как в дневное, так и в ночное время.

В Украине пакетом систем безопасности Toyota Safety Sense оснащены такие модели официального модельного ряда Toyota: Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200.

Напомним, что Toyota выпустит собственный гиперкар