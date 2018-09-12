У бюджеті на 2019 рік на будівництво та ремонт доріг у передбачено 56 мільярдів гривень(майже 2 мільярди доларів). Цього року на дороги планують витратити 47 мільярдів гривень (1,6 мільярда доларів).

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 12 вересня розповів про заплановане фінансування. “Наступного року на дорожнє будівництво ми передбачили 56 мільярдів гривень”, — повідомив Гройсман.

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В той же час, за його словами на фінансування ремонту та будівництва доріг на місцях буде виділено 17 мільярдів гривень. “75% всього акцизу, який потрапляє (до бюджету — ред.) буде направлено як раз на дороги”, — зазначив прем’єр.

Нагадаємо, що за підрахунками Міністерства інфраструктури, капітальний ремонт 1 кілометру дороги в Україні коштує 10 мільйонів гривень. В Укравтодорі раніше вже повідомляли, що 95% доріг перебувають у стані, який не відповідає нормам та зазначили що для ремонту всіх доріг та мостів України необхідно близько 2 трильйонів гривень (71 мільярд доларів).

Отже, якщо фінансування дорожньої галузі буде продовжуватись такими темпами, то для відновлення українських доріг знадобиться щонайменше 35 років.