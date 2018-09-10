В Україні введуть системне тестування водіїв комерційного транспорту. Така норма необхідна для адаптації українського законодавства до європейських норм.

Для приведення українського законодавства у відповідність вимогам Угоди про асоціацію з ЄС Україні необхідно буде переглянути цілу низку законів і ввести нові, в тому числі і в сфері транспорту. Серед них є і положення, яке торкнеться тестування всіх водіїв та отримання ними сертифікатів підвищення та підтвердження професійної кваліфікації. Про це повідомляє Європейська правда.

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Як відомо, в Європі ще у 2006 році була введена Директива 2006/59/ЄС, яка передбачала підвищення стандарту підготовки нових водіїв та покращення професійних навичок тих, хто вже практикує. Це стосувалося управління вантажним і пасажирським транспортом по всьому Євросоюзу. І була введена система первинної кваліфікації та періодичної підготовки.

В Україні рік тому ввели схожі положення, які стосувалися водіїв міжнародних вантажних і пасажирських перевезень. Водії комерційного транспорту повинні були проходити навчання та отримати сертифікати. Директива також, як і в Євросоюзі, встановлювала вимоги до процесу навчання і до самих підготовчих центрів, а також до системи тестування. З наступного року мають набути чинності положення Директиви, які стосуються національних комерційних перевезень.