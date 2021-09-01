Національна поліція за результатами тендеру замовила велику партію кросоверів Кіа.

Замовлення у ТОВ "Промавтотехсервіс" обійшлося у 52,30 млн гривень. В обох лотах "Промавтотехсервіс" практично не запропонував знижки. На тендері компанія зустрілася з ТОВ "Корея Моторс", який є офіційним дилером автомобілів марки KIA в Україні. Про це повідомляється на порталі ProZorro.

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Поліція замовила 100 кросоверів білого кольору на базі автомобілів Kia Sportage з бензиновим двигуном об’ємом 1591 куб см. Половина автомобілів коштують 498 тис. грн за штуку, ще півсотні – 548 тис. грн. Різниця полягає в спеціальному обладнанні: половина автомобілів будуть укомплектовані світлодіодними панелями-балками Ultra Slim синьо-червоного кольору і гучномовцями, а також в машинах буде встановлена радіостанція Motorola Solutions.

Також замовник повинен нанести на автомобілі спеціальне маркування Нацполіціі. Інша частина автомобілів не буде мати цього спецобладнання – замість світлодіодних балок авто будуть укомплектовані тільки сигнальним світлодіодним маячком синього кольору.

На офіційному сайті марки KIA авто KIA Sportage в залежності від комплектації (Classic або Сomfort) коштують від 550 тис. гривень до 614 тис. грн, тобто дорожче ціни "Промавтотехсервісу".

Раніше Нацполіція закуповувала кросовери марки Renault Duster. У травні тендер на 168 млн гривень виграло ТОВ "Спец-Ком Сервіс", тоді одна машина коштувала 555,6 тис. грн.